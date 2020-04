Josquin des Prez – 500 let

JOSQUIN DES PREZ Missa Pange lingua

GUILLAUME DUFAY Ave Regina calorum

GILLES BINCHOIS Virgo Rosa venustatis

ESTÊVÃO DE BRITO O Rex gloria

OFFICIUM ENSEMBLE

Pedro TEIXEIRA | sbormistr

Vždy na konci léta probíhá největší festival staré hudby na světě – Oude Muziek, a to ve starobylém, nizozemském Utrechtu. Ročník 2018 se věnoval mistru polyfonních mistrů Josquinovi des Prez, který zemřel 27. srpna 1521. Nejslav­nostnější koncert byl umístěn do místní katedrály svatého Martina z Tours. Za interprety pak byl povolán portugalský Officium Ensemble s charismatickým sbormistrem Pedrem Teixeirou, který se ujal Josquinovy Mše Pange lingua. Nešlo odolat! Nádherná barva plných hlasů. Co tvář, to portrét renesančního mořeplavce. U žen zase oduševnělé señoritas. Jen se zamilovat. Do Portugalska i do Josquina.

konec koncertu ve 20.45 hod.

koncert bez přestávky