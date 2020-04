LUIGI BATTIFERRI

Ricercari op. 3

JAN DISMAS ZELENKA

Triové sonáty č. 1–3 ZWV 181

Sergio AZZOLINI | fagot, hudební nastudování

Giovanni de ANGELI, George FRITZ | hoboj

CAPELLA DA CAMERA PRAGA

Helena ZEMANOVÁ | housle

Jan KREJČA | theorba

Lukáš VERNER | kontrabas, umělecký vedoucí

Fagotista Sergio Azzolini je v Praze velmi ctěnou a váženou postavou. Laureát Pražského jara, milovník staré hudby, viz jeho jiránkovské nahrávky s Collegiem Marianum. Tentokrát zazní jiný český barokní skladatel, velikán Jan Dismas Zelenka. Čeká nás kompletní provedení jeho triových sonát, v březnu 2021 tři a v březnu 2022 zbylé tři. A je věru nač se těšit, neboť se na to do Prahy sjede skvělá sestava: hvězdné hobojisty doplní vybraná česká společnost. Zelenku pak doplní Luigi Battiferri, jehož Ricercary Jan Dismas natolik obdivoval, že si je pořídil do svého archivu.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou