Hommage Á Ástor

ÁSTOR PIAZZOLLA

Five tango sensations, Tres Minutos con la Realidad, Tango suita, Concierto

JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER

Le Journal du Printemps, suita op. 1 č. 1 C dur

LADISLAV HORÁK

Improvizace – Hommage à Ástor (premiéra)

Ladislav HORÁK | akordeon

Daniel URQUILLA | tanec a choreografie

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

Josef KREČMER | umělecký vedoucí

Vývoj hudby kráčel často cestou interakce skladatelů a jejich postupů, vzájemným ovlivňováním, rozvíjením nápadů… Tak můžeme o Johannu Casparu Ferdinandu Fischerovi mluvit jako o „bádenském Bachovi“, neboť z jeho francouzských vlivů si němečtí autoři, v čele právě s Bachem a Händelem notně zavdali. Slavným novátorem byl i Ástor Piazzolla, jehož sté narozeniny připadají na březen 2021. Zahrnutím prvků jazzu i klasické hudby přetavil tradiční tango do stylu nazvaného tango nuevo. Je více než příznačné, že Ástorovi vzdá poctu přední český akordeonista Ladislav Horák, který publiku ve své improvizaci předvede, že jeho nástroj má po varhanách největší tónový rozsah ze všech. A co by to bylo za piazzollovský večer, kdyby se při něm tango také netančilo?

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou