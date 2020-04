Julie Svěcená - houslový recitál

JOHANN SEBASTIAN BACH

Ciaconna z Partity č. 2 d moll BWV 1004

LEOŠ JANÁČEK

Sonáta pro housle a klavír

CÉSAR FRANCK

Sonáta pro housle a klavír A dur

Julie SVĚCENÁ | housle

Václav MÁCHA | klavír

Být někde nejmladší může a nemusí být výhoda. Stejně jako být něčí dcera. Často to znamená, že se musíte o to víc ukázat, být stoprocentně připravený a koncentrovaný. Náročná cesta. Ale k úspěchu obvykle jiná nevede. Kráčí po ní i Julie Svěcená, úspěšná houslistka, která si během studií na Royal Academy of Music „vyhrála“ i spolupráci s London Symphony Orchestra. Nyní ji čeká sólový recitál v Praze, na němž bude chtít ukázat, že od toho „pražskojarního“ v roce 2014, při němž bylo nejčastěji skloňováno, že je na festivalu nejmladší, vyzrála. A znovu si nevybrala snadnou cestu; ve virtuózní Bachově Partitě ji posluchači mohou porovnat s řadou nahrávek a provedení nejslavnějších houslistů. Totéž platí i o Janáčkově Sonátě, kde je navíc třeba prokázat mimořádný cit pro souhru s klavíristou. A do třetice César Franck, který při komponování zapomínal, že většina hudebníků nemá tak velké ruce. A co teprve drobná dívka!

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou