CAROLUS LUYTHON

Missa super Basim: Caesar vive!

Lamentationes Ieremiae Prophetae

PHILIPPE DE MONTE

Gia fu chi m’hebbe cara

NICOLAUS ZANGIUS

Magnificat

Jaroslav TŮMA | varhany

CAPPELLA MARIANA

Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

V listopadu 2020 si připomeneme 400 let od smrti Carola Luytona, jenž se honosil titulem Sacrae Caesaris Maiestatis organistae et componistae. Oním císařem pak nebyl nikdo menší než Rudolf II. Carolus jako chlapec odešel z rodných Antverp do Vídně a stal se sboristou. Po vzoru Philippa de Monte, jehož vystřídal na pozici dvorního skladatele, se stal mistrem vokální polyfonie. Proto Cappella Mariana. Luyton však vynikal také jako varhaník. I varhanář, vždyť se zapsal i do stavby varhan v chrámu sv. Víta. Proto pozvání za varhany u Šimona a Judy přijal Jaroslav Tůma, který věnoval Luytonovu dílu hned svou první nahrávku z roku 1988. Program ještě doplní Magnificat Nicolause Zangia, dalšího renesančního světoběžníka, který své dílo dedikoval Praze a Rudolfu II.

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou