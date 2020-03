The Vices v Praze

Z důvodu epidemie korona viru se koncert přesouvá na 21. října! Díky za pochopení!

Indie/surf/garage partička The Vices z Holandska míří poprvé do ČR! Ačkoliv vznikli teprve na konci roku 2018, se svou hudbou se poměrně rychle derou vzhůru, mají za sebou první headline koncerty ve velkých evropských městech nebo vystoupení na Eurosonic Noorderslag! V dubnu plánují vydat nové EP, se kterým následně vyrazí opět do Evropy – a 29.4. zavírají také k nám do Rock Café!