Free Cinema na doma

Vnímáte karanténu také jako příležitost naučit se něco, co jste dlouho odkládali? Chybí vám naše kurzy? Těšilo se vaše dítko na jarní workshopy? Pojďte se tedy vzdělávat a tvořit společně s námi prostřednictvím online výzev, které vám budeme pravidelně po dobu jednoho měsíce servírovat zde v události, na zdi Free Cinemy a na Instagramu. Výzvy pro děti jsou pro mladší (fotografie-školka a první stupeň ZŠ) a starší (animace-druhý stupeň ZŠ), ale vyzkoušet si je může kdokoliv. Klidně i hraví dospělí !! :)



KAŽDÝ PÁTEK zveřejníme kreativní výzvu pro starší děti

-Lekce z animace s Matoušem Svěrákem



KAŽDÉ ÚTERÝ zveřejníme kreativní výzvu pro mladší děti

-Malí fotografové s Terezou Novou



DVAKRÁT / TŘIKRÁT týdně zveřejníme zajímavé tipy na články, filmy, rozhovory, studijní materiály české i zahraniční apod., které jste již na našem Facebooku mohli zaznamenat

-Čas pro cinefila s Martinem Šrajerem



PRŮBĚŽNĚ nabízíme bezplatné konzultace s naším hlavním dramaturgem Jiřím Forejtem, kterému můžete zaslat jednostránkový námět na krátký film (jiri@freecinema.cz) a domluvit si s ním Skype rozhovor. Ty nejlepší náměty dostanou pozvánku na uměleckou rezidenci Mladé vize.

-Napiš film s Jiřím Forejtem



Výsledky svých kreativních výzev sdílejte vždy do 5 dnů do FB události (případně vložte odkaz na internetové uložiště, youtube, vimeo apod.), na Instagramu, prosím, označte Free Cinemu.

#zustandoma #freecinemanadoma