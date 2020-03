LIVE stream Dejvické divadlo: Kouzelná flétna

Našim divákům nabízíme záznam jediné opery Dejvického divadla, Mozartovy Kouzelné flétny (Wolfgang Amadeus Mozart–Emanuel Schikaneder) v režii Miroslava Krobota, která měla premiéru 7. 10. 2003. Uváděný záznam vznikl během jednoho z posledních představení v červnu 2006. „Lákala nás kombinace Mozartovy lehkosti a geniality s naším sklepem.

Není to však žádná hra na Kouzelnou flétnu, ale pokus Dejvického divadla o operu. S živým orchestrem a řadou hostů. Pro nás bylo navíc velmi zajímavé pokusit se spojit náročný zpěv s činohrou. Dramaturgicky je to sice nečekaný odskok, ale od toho jsme tady, abychom, podobné odskoky dělali...“ Navíc je v Kouzelné flétně téma, kterým se zabýváme i v dalších inscenacích. Téma snů o ideálu, snů o lásce a věčném přátelství. A zajímá nás jejich srovnání s pocity současného člověka. Byl bych ovšem rád, kdyby se i v Kouzelné flétně poznalo, že je to Dejvické divadlo.“ Miroslav Krobot

