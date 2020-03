LIVE stream – Melody Boys

Uskupení šesti hudebníků z orchestru Ondrej Havelka and his Melody Makers vás během krátké chvilky přesune do let minulých, kdy automobily jezdily ještě pomalu a vlevo a lidé jdoucí hrát tenis byli oblečení elegantněji než mnozí dnes, když jdou do divadla.

Melody Boys se připojují k výzvě #nechodven v jazzklubu u Staré paní a pokusí se pomocí nejmodernější techniky přenést vás do dávných dob kdy Světu vládl jazz, dixieland a swing.