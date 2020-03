LIVE stream – Royal Republic

Oblíbená švédská kapela, která má dorazit na letošní festival Mighty Sounds, vystoupí se svým debutovým albem We Are The Royal živě na facebooku. Deska z roku 2010 obsahuje hity jako All Because of You, Tommy-Gun, Underwear nebo Full Steam Spacemachine.

Seveřané ho vůbec poprvé zahrají celé v jednom setu. Show z klubu KB ve švédském Malmö startuje dnes v 21:00.