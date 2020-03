Tajemství řeči těla a analýza vzhledu

Komunikace začíná dřív, než otevřeme ústa! Víte, co chcete říct, ale celkový dojem paradoxně pokazí vaše tělo? Máte v hlavě všechno připravené, a přece se vám roztřesou kolena a od nervozity nevíte, kam s rukama? Posílá vám partner signály, ale vám jaksi chybí ten správný překladač? Poznejte tajemství neverbální komunikace a triky, jak udělat dobrý dojem i beze slov. V inspirativní přednášce lektorky Lenky Kubáčové se podíváme na to, jak číst řeč těla a jak analyzovat výraz – od miminky, přes gesta až po postoje.

Věnovat se budeme i znalostem o vnímání vzhledu a nejnovější technologii výzkumu tváře, které nám umožní zjistit, jak nás vnímají ostatní. Dejte vašim pracovním setkáním, prezentacím, ale i soukromým vztahům nový rozměr. Lenka Kubáčová bude vyprávět o: – tom, jak analyzovat vzhled, abychom věděli, jaké signály posíláme lidem v našem okolí – řeči těla, mikroexpresi, behaviorální a jazykové analýze při odhalování lží – interpretaci lidského chování a analýze chování – tom, jak souvisí neverbální komunikace s tou verbální – ovládání vlastní neverbální zprávy – tom, jak emoce ovlivňují naše chování, preference, volby a vnímání našeho image – používání řeči k ovládání emocí Lenka Kubáčová je lektorka, NLP konzultantka a koučka osobního růstu.

Svoje zkušenosti s vedením lidí propojuje s poznatky z oblasti psychologie a neurověd, a ty využívá ve své lektorské a konzultantské praxi. Před několika lety založila vzdělávací společnost Alfa Universum L.K., ve které se zaměřuje na soft skills. Její specializací je lidská mysl. Věnuje se mentálnímu tréninku, sebepoznání, komunikaci verbální i neverbální, asertivitě a zvládání konfliktů, vnitřní motivaci a dalším oblastem seberozvoje. To, co se odehrává uvnitř naší mysli, se promítá i navenek, do řeči těla. Lenka se této oblasti dlouhodobě věnuje. Pomáhá lidem porozumět tomu, co signály těla, gesty i mimikou tváře sdělujeme světu a co nám o sobě prozrazují druzí.