Antifest 2020

Pocta legendárnímu českému festivalu Antifest ve Svojšicích.

Tentokráte v MusicClub Modrá Vopice

Už teď se můžete těšit na kapely

The Professionals. - punk/London City

The Varukers (official) - D-beat/UK

Resistance 77 - Street Punk n Oi/UK

The Backstreet Abortions - Punk/UK

Dedo Podre - rock/Brazil

Filhos de Inacio - rock/Brazil

MUERTI Oi!/Jablonec nad Nisou

Exni!to - punk core/Jílovice

V.V.Ú - punk/Pardubice

Pirates of the Pubs - celtic punk/Budweis

Inkoust Pana Boučka - punk rock/Mladá Boleslav

Trest smrti - punk/Písek