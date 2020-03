Až 200 jedinečných automobilových veteránů

5. ročník unikátní výstavy automobilových veteránů i youngtimerů Classic Drive se uskuteční na střeše obchodního centra Šestka. Fanoušky historických vozidel čeká přehlídka kolem 200 elegantních karoserií a motorů z 60. až 80. let. Tradičně je zajištěn i celodenní doprovodný program. Těšit se můžete na prohlídky, ukázky jednotlivých modelů a konzultace s odborníky. Vstupné je dobrovolné a akce se díky krytým garážím Šestky koná za každého počasí. Letošní ročník bude stejně jako vloni zaměřen na automobily zejména z dob 50. až 90. let.

Také proto byl za hlavní motiv akce na základě loňského úspěchu zvolen model Opel Commodore z roku 1968. Všichni, kdo jej minulý rok nestihli vidět, letos mají šanci, kterou by neměli propásnout. Kromě něj bude tzv. generaci šedesátníků reprezentovat Cadillac DeVille Convertible z roku 1969 nebo tradiční Volkswagen Beetle. K vidění budou i další zajímavé vozy jako International Pick-Up z roku 1954 nebo Nissan Skyline R33 z 90. let. V hojném počtu bude zastoupena i evropská produkce vozů z 50. až 90. let, nicméně nejstarším účastníkem bude vyšperkovaný traktor Farmall F-20, který nedávno oslavil už 80. narozeniny. Zastoupené však budou i "limitky" nebo unikáty z let 1990 až 1999.

Každoročně se akce Classic Drive účastní majitelé celých flotil vozidel milionové hodnoty. K vidění budou desítky unikátních historických vozů i takzvané „youngtimery“ – vozidla, která svým stářím ještě nedosáhla na status veterána, ale už mají sběratelský potenciál. Cena těchto modelů s každým rokem stoupá, a proto je výstava atraktivní událostí i pro investory a zájemce o jejich koupi. Tento rok automobilový sraz, na který vloni dorazilo přes 5 000 fanoušků všech věkových skupin, bude doplněn i stylovou pop-up kavárnou od Café by Tretter's, kde najdete nabídku kvalitní kávy, domácích limonád a také vynikající domácí štrůdl jako od babičky! Zábavné odpoledne s hračkářstvím POMPO! Již řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti, proto auta za super ceny parkují v hračkářství POMPO!

Zároveň pro vás POMPO připravilo zábavné odpoledne v OC Šestka. V rámci výstavy si mohou zákazníci přijít vyzkoušet deskové hry, které potěší malé i velké. K ruce jim bude školený personál, který vše vysvětlí. Pro velké i malé milovníky aut jsou připraveny také karty s motivy nejrůznějších aut. Zájemci si budou moci s dětmi oprášit hru kvarteta a sbírat sportovní auta, kabriolety, oldtimery nebo například hybridy. Tatínky potěší unikátní pokerové karty American Dream Cars, kde na každé kartě najdou různé staré plakáty z automobilového prostředí, úžasná americká auta i neohrožené závodníky. V hračkářství POMPO se na všechny zájemce těší v sobotu 4. dubna 2020.