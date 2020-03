Golden Spine v Praze

Zveme Vás na křest alba unikátního projektuc Golden Spine, který vzešel ze spolupráce Václava Havelky (Please The Trees) a Andrey Knotkové (Iamme Candlewick). Album Universal Prayer vychází 13.5. a křest v Paláci Akropolis je naplánovaný o pár dní později – 4.6.

Na desce se hudebně podíleli přední osobnosti americké nezávislé hudby jako písničkáři Bonnie “Prince” Billy a Bill Callahan. Multiinstrumentalisté Thor Harris (Thor & Friends, Xiu Xiu) a Kenseth Thibideau (Pinback, Three Mile Pilot and Sleeping People). Producent a studiový inženýr Chris Koltay. Hudebníci Norman Westberg (Swans), Tony Crow (Lambchop, Silver Jews), Matt Swanson (Lambchop), Pall Jenkins (The Black Heart Procession) a kapely Dallas Acid, Wrekmeister Harmonies. Z domácí hudební scény pak zpěvačka Lenka Dusilová.