U příležitosti vydání DVD s filmem Jany Chytilové The Plastic People Of The Universe, který natočila v roce 2001, se uskuteční společný koncert skupin Půlnoc a Fiktivní šílenství. Půlnoc vystupuje méně než zřídka, ale přesto se dá občas spatřit jak na festivalech, tak na pódiích rockových klubů a její koncert je vždy zážitek. Repertoár je postaven výhradně na skladbách Mejly Hlavsy, který Půlnoc založil v roce 1988 po rozpadu právě Plastic people.