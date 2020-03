New Model Army v Praze

New Model Army se po čtyřech dlouhých letech vracejí 30. října do Lucerna Music Baru, kde během speciálního tříhodinového (!) setu představí průřez všemi svými nahrávkami. Start je už v 18.00!

Tři slova, patnáct desek, čtyřicet let. Kapela, která nikdy nepatřila k mainstreamu, ale bez které by byla celá post-punková hudba nepoměrně chudší. Kapela, jejíž fanoušci vytvořili během čtyř dekád Rodinu. Kapela, kterou v polovině 80. let označila nadšená kritika za „Nejlepší věc v anglickém rocku od dob The Clash.“ Kapela, která „na stará kolena“ překvapivě nahrává jedny z nejlepších alb své kariéry.