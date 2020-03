Levellers v Praze

Levellers se vrací do Prahy a přivezou s sebou zbrusu nové album Peace, které vychází 14. srpna! Jejich poslední pražský koncert byl vyprodaný, tak si pospěšte s nákupem vstupenek.

Peace vyjde téměř 8 let po jejich posledním albu s originálními písněmi s názvem Static On The Airwaves, které vyšlo v roce 2012. Můžete se těšit na 11 elektrizujících písní, které jsou ostrou reakcí na svět, který se zdá být na hranici šílenství a sebezničení.