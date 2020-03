Mudhoney v Praze

Je jen málo radostnějších výjevů než pohled na rockovou kapelu, kterou to BAVÍ i po více než třiceti letech. Mudhoney by si mohli v klidu užívat teplého místečka v Síni slávy garážové muziky (kdyby taková bohulibá instituce existovala) a občas pustit do světa nějakou tu bestofku či reedici klasického alba – a nikdo by nemohl říct ani popel: tihle chlápci už to mají přece dávno všechno „odehráno“.

Mark Arm, Steve Turner, Dan Peters a Guy Maddison ale místo toho pořád nahrávají nové desky (stále aktuální Digital Garbage vyšla v roce 2018) a nemohou se dočkat okamžiku, kdy vyrazí na příští turné.