Open Week - Fitness Aquapalace Praha

Fitness Aquapalace Praha chystá na březen zajímavou akci. Noví i stávající klienti si v rámci Open Week vyzkouší, jak probíhají osobní tréninky a skupinové lekce. A to všechno zcela zdarma. Jde o unikátní příležitost podívat se do jednoho z nejlépe vybavených a nejmodernějších fitness center v České republice. Zkušení trenéři vás seznámí s aktuálními trendy, mezi které patří zejména cvičení s vlastní váhou. Otestujete i svoje balanční schopnosti na revolučním Imoove stroji a navštívíte nejrůznější skupinové lekce. Open Week se koná od 16. do 20. 3. 2020.

Jestli se nemůžete rozhodnout, jaká lekce je pro vás ta pravá, vyzkoušejte jich klidně víc. Tak nejlépe zjistíte, co je pro vás vhodné a co vás baví. Nezáleží na tom, jestli se jen chcete začít hýbat nebo se snažíte shodit přebytečná kila a nabrat svaly. V nabídce Fitness Aquapalace Praha najdete vše od pomalejších cvičení až po lekce náročné na vytrvalost a fyzickou zdatnost. Na své si přijdou začátečníci i pokročilí.

Celkově během akce Open Week proběhne přes 25 skupinových lekcí pod vedením nejlepších instruktorů. Čeká na vás mimo jiné pilates, bosu, tabata, kruhový trénink, TRX, latinodance, cycling nebo box. Navíc si můžete domluvit osobní trénink u jednoho z profesionálních trenérů. Jen nezapomeňte, že je nutné se přihlásit s předstihem. Tak neváhejte, zarezervujte si svůj termín a začněte s pravidelným cvičením právě teď.

Program Open Week:

Pondělí: Osobní trénink na kinesisu

Úterý: Osobní trénink v crossfitové zóně

Středa: Volný vstup na skupinové lekce

Čtvrtek: Volný vstup na skupinové lekce

Pátek: Osobní trénink na Imoove