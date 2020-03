Slavnostní předání Divadla Bravo!

14. března proběhne slavnostní předání Branického divadla do rukou nového nájemce. Místo spjaté s historii českého alternativního divadla a pantomimy bude od toho dne patřit Losers Cirque Company, předním reprezentantům českého nového cirkusu a akrobatického divadla. V bohatém zdarma přístupném programu, který začíná ve 14.00 hodin, přivítá soubor první návštěvníky i vzácné hosty a provede je divadlem, nově pojmenovaným Bravo. Postará se o nejmenší a předvede několik ukázek z vlastní tvorby i práce spřátelených umělců, mimo jiné beatboxera Endrua nebo souboru Toy Machine.

Slavnostní program vyvrcholí koncertem Josephine And The Band.

Losers vstup na vlastní scénu oslaví následně 20. března premiérou. Společně s Vandou Hybnerovou a za autorské spolupráce a režijního vedení Radima Vizváryho poprvé ve své historii uvedou dětské představení s názvem MiMJOVÉ.

PROGRAM

13:00 otevření divadla

14:00 pohádka Pinocchio - Toy Machine

15:00 oficiální předání divadla a tisková konference s prolovy zástupců městské části

15:30 ukázka The Loser(s) - Losers Cirque Company

15:50 ukázka Kolaps - Losers Cirque Company

16:00 beat box & looping - EnDru

16:15 koncert - Josephine And The Band

17:00 prohlídka divadla