Eric Gales 2020 v Praze

Před šesti lety zde byl nazýván hudební senzací, nyní o něm jako o jednom z nejlepších kytaristů na světě hovoří i hudební ikony jako Joe Bonamassa, Carlos Santana, Dave Navarro nebo Mark Tromonti.

Eric Gales se českému publiku představil v roce 2013 na Jazz & Blues festivalu v Ústí and Labem a hned v roce následujícím v pražském Lucerna Music Baru. Letos se Eric do prostoru legendárního hudebního klubu v Praze opět vrátí. Tento neobyčejný umělec, jež kříží moderní rock s blues takovým způsobem, že nenechá nikoho chladným, zahraje 12. října opět na podiu Lucerna music baru.

Loni v únoru vydal Eric své nové studiové album ‘The Bookends’ (Provogue/Mascot Label Group). Vzniklo ve spolupráci s Matt Wallacem (Maroon 5, Faith No More, The Replacements) a hostují na něm Beth Hart, Doyle Bramhall II a B. Slade.