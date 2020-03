Stará Praha a my

Co třeba se něco dozvědět o Praze a dokonce hravou a zábavnou formou? Něco málo vyplníte, něco se dozvíte a něco si vyrobíte! Nezapomeňte si včas rezervovat místo. Co vás čeká a co se dozvíte? Jak vznikla Praha kolem nás Střelecký ostrov sportovní Karlův most a Karel IV. v Praze Zvířata všude kolem Proč je Petřín Petřín? A má Petřínská rozhledna dvojče? Labutě to mají těžké Kdo byl „starej Procházka“ Malování na ostrově Za nepříznivého počasí možnost přesunu do blízké nekuřácké kavárny A jako benefit pro dospělé… Co mají společného Sovovy mlýny a Kaplického knihovna Jaký je plán ND Co jsou fireflies Řetězy na Mostě Legií