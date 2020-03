Na čtrnáctém veletrhu FOR GARDEN zaplesá srdce každého milovníka zahradní kultury, domácího kutila i stavitele. Prezentovat se budou prověřené produkty tradičních českých i zahraničních firem, novinky ze sortimentu pro budování teras, pergol a zimních zahrad, stavební materiály či nářadí a zahradní technika. Chybět nebude ani pestrý výběr nejnovějších grilů. Zajímavá bude také nabídka dětských hřišť a sportovišť, různých artiklů a komponentů pro komunální sféru, včetně údržbové techniky a zeleně. Již tradičně se na FOR GARDEN 2020 představí i velká řada firem nabízejících zahradní nábytek a doplňky, bazény, sauny, ale také jímky na zadržování dešťové vody a další ekologické vychytávky.

V průběhu celého trvání veletrhu bude probíhat zajímavý floristický program pod vedením předního českého floristy Pavla Hrušky. Těšit se můžete třeba i na oblíbenou soutěž středních škol a učilišť podporujících zahradní řemesla pod názvem OTVÍRÁNÍ JARA.

Veletrh FOR GARDEN se odehraje v souběhu s dalšími tematickými akcemi. Ve dnech od 26. až do 29. března 2020 proběhnou na výstavišti PVA EXPRO PRAHA také veletrhy FOR INTERIOR, FOR HABITAT či DESIGN SHAKER. Více o FOR GARDEN na www.for-garden.cz.

Otevírací doba

• čt–so 10.00–18.00 hod.

• ne 10.00–17.00 hod.