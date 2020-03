For Interior: Veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků

Březen bude v programu akcí letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA svátkem bydlení, designu nebo bytové či zahradní architektury. Nejvýznamnější souběh těchto oborů FOR INTERIOR, FOR HABITAT, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER se uskuteční ve dnech od 26. do 29. března 2020 a zaplní celkem šest hal areálu.

Jeden z pilířů jarního souběhu, veletrh FOR INTERIOR, nabídne největší výběr nábytku od českých i zahraničních značek. Své novinky na něm představí například firma JECH. V expozici odhalí svou nejnovější sedačku JEVI, která padne do oka každému, kdo hledá praktické a variabilní sezení a zároveň miluje minimalismus. Z oblasti designového a kvalitního nábytku hledejte novinky i u značky JV POHODA. Ta má v repertoáru nábytek pro zákazníky, kteří chtějí výběrem nábytku a tvorbou interiéru zdůraznit a podtrhnout svoji osobitost.

Z doprovodného programu

Ve středu Haly 3 návštěvníci naleznou prostor s podiem a kavárnou, kde probíhají každoročně přenášky. Jejich společným jmenovatelem jsou problémy, které v rámci bydlení a jeho úprav řeší někdy každý. Koncepce prezentací je určena především pro širokou veřejnost, která zde najde inspiraci i odpovědi v otázkách budování nebo obměny v interiéru domova. Pokoje pro děti a jejich kompozice nebo sezení do prostředí se zvířaty a dětmi řeší mnoho lidí. Tak jako nastěhování do nového domova, kde ještě chybí textilie, nebo kam do moderního bytu komodu po babičce, která je srdcová záležitost? Témata by nebyla kompletní bez inspirací s ukázkou trendů v zahraničí, které navazují na projekt vzorového bytu „INSPIRACE PRO BYDLENÍ“. Navíc budou přímo v ukázkovém bytě probíhat každý den od 14 hod. komentované prohlídky.

Otevírací doba

• čt–so 10.00–18.00 hod.

• ne 10.00–17.00 hod.