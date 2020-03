For Habitat: Veletrh bydlení stavby a rekonstrukcí

Již 27. ročník veletrhu FOR HABITAT je jedním z pilířů veletržního souběhu oborů bydlení, designu a bytové či zahradní architektury spolu s akcemi DESIGN SHAKER, FOR INTERIOR a FOR GARDEN. Tato kombinace přinese návštěvníkům komplexní informace, tipy a rady, které jsou klíčové pro proměny, rekonstrukce či stavby domova.

V rámci veletrhu FOR HABITAT se představí pět desítek významných společností, mezi něž patří také developerské firmy, například YIT, PSN, TRIGEMA, NATLAND REAL ESTATE a další. Ty v prostorách Haly 4 v PVA EXPO PRAHA budou prezentovat svoji nabídku projektů bydlení. Jak na takové bydlení získat dotace, to poradí na místě odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Ke stavbám a rekonstrukcím nejen domova neodmyslitelně patří především kvalitní stavební materiál, jehož širokou paletu přivezou do Letňan vystavovatelé FOR HABITAT. Návštěvníci se mohou těšit na expozice společností WIENERBERGER, výrobce cihel Porotherm, výrobce střešních tašek Tondach nebo odborníci na fasády, vnitřní omítky či zateplovací systémy BAUMIT.

Jaro s sebou nese i nutnost řešení stínicí techniky, jejíž nové technologie představí společnosti AL Pergoly, SUN SYSTÉM, PROKLIMA nebo ROLROLS. Vybírat budou moci také ti, kteří do svých domovů plánují zakomponovat bazén, vířivku nebo saunu, a to například od společností Bazény Desjoyaux, EUROWELLNESS, SPA & WELLNESS, VITAL TREND a dalších. S touto tématikou úzce souvisí také nabídka zastřešení bazénů a teras, o kterou se postarají v rámci veletrhu FOR HABITAT například firmy ALUKOV a CONFICO.

Otevírací doba

• čt–so 10.00–18.00 hod.

• ne 10.00–17.00 hod.