Lidičky, hrají divadlo a zpívají písničky! Je to banda talentovaných dětí, které hrají, zpívají a umí na spoustu nástrojů. Hlavně ale mají 13 vlastních originálních hudebních pohádek a tři z nich přijedou zahrát do Prahy! Každý rok v létě kočují se svým divadýlkem a mají už tisíce fanoušků. Nově spustili i kanál na youtube.com. Přijďte se pobavit 14.3. od 14:00 se svými ratolestmi do Creative World a Lidičky si poslechnout živě. Nevadí, že vaše dítko ještě nevydrží sedět v pozoru a být jako pěna. V bistru Creative World je skvělý dětský koutek, kam si může odběhnout. Těšíme se na vás!