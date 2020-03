Inscenace na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí krev.

Daleko na severu za časů zlaté horečky, v nehostinném místě a v drsné době, vyrůstá ze štěněte v dospělého psa Bílý tesák, kříženec psa a vlka. Od přírody má do vínku nadělenou divokost a nespoutanost, musí se ale naučit podřizovat lidem a vyjít s ostatními psy. Nedokáže se jen tak začlenit do smečky psů ani lidí, není přijímán a sám obtížně přijímá. Jeho jinakost ho předurčuje být buď tím prvním mezi všemi, nebo posledním. Během svého dospívání se setkává s násilím a nenávistí, ale také s laskavostí, ba dokonce i s láskou. Co se nakonec nejsilněji otiskne v jeho duši? Podaří se mu najít klid?

Hrají: Milan Hajn, Dominik Linka, Jan Popela, Luděk Smadiš, Jiří Vyšohlíd a Milan Žďárský