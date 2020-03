Pět mladých mužů, pět odlišných cest, které se však scházejí v jednu. Členy kapely Way to go nepojí pouze láska k hudbě, ale také touha skrze ni chválit Boha, v kterého a kterému věří. Tvorba této folk-popové kapely je specifická četným užitím pánských vícehlasů, které podtrhává význam hlubokých textů. Jožka, František, Dominik, Tom a Pavel chtějí každému z diváků předat maximální hudební, ale i duchovní zážitek. „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“

