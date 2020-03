Výstavou Galegion s architektem Petrem Hájkem

Komentovaná prohlídka výstavy Galegion s architektem Petrem Hájkem.

Co znamená slovo galegion? Mohl by člověk přežít na Měsíci? Jak by mohlo vypadat muzeum ve skalním masivu? A jaké by to bylo, být za dvě hodiny u moře? Nejen tyto otázky zodpoví během komentované prohlídky architekt Petr Hájek, spoluautor výstavy, pod jehož vedením studenti FA ČVUT a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě pracovali.