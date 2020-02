OneRepublic v Praze

Americká pop-rocková kapela OneRepublic právě ohlásila další letošní koncerty v Evropě. Jednou ze zastávek bude i naše hlavní město, kde se aktuálně šestice z Colorada představí po téměř šesti letech! Úspěch kapely OneRepublic tkví především ve velmi dobře napsaných a vyprodukovaných popových písních, za jejichž zrodem stojí primárně frontman kapely Ryan Tedder.

Aktuálně kapela z Colorado Springs platí za jednu z nejoblíbenějších pop-rockových kapel vůbec a každý její nový singl je další trefou do černého. K dnešnímu dni mají OneRepublic na svém kontě čtyři řadová alba a téměř tři desítky úspěšných singlů. Poslední položkou v jejich diskografii je album Oh My My, které vyšlo v říjnu roku 2016. Od té doby se soustředí výhradně na vydávání singlů, ale jak se zdá, na jaře tohoto roku se nakonec dočkáme další studiové desky, která by se dle slov frontmana měla jmenovat Human.

Lze tedy očekávat, že v Praze OneRepublic představí nejen své velké hity jako například If I Love Myself, I Lived, Kids, Rich Love nebo Counting Stars, ale i nové album, na kterém jistě nalezneme i loňské úspěšné singly Rescue Me a Wanted. U toho prostě nesmíte chybět!