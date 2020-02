Připravte se na jaro!

Na víkend 21. a 22. března pro vás chystáme bohatý doprovodný program, který je pro členy věrnostního programu zcela zdarma. Těšit se můžete na módní styling, výživové poradenství, líčení, dekoraci nehtů, ale i lahodné nápoje, květinové workshopy, DJ a spousty dárků.

S volbou nejvhodnějšího outfitu pomůže stylistka Centra Černý Most Bára Havlíková s kolegyní Julií Silajdžić. V jejich stylingovém koutku na Central Plaza se budete moci poradit o tom, co právě letí a co by vám v šatníku nemělo určitě chybět. Jedna ze stylistek pak bude vždy zdarma k dispozici na půlhodinový společný nákup.

Novinkou letošního roku je nabídka konzultací s výživovou poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou pro členy věrnostního programu. O víkendu zde představí své služby krátkými workshopy a k ochutnání nabídne výběr ze zdravých dobrot. Podle očekávání a preferencí jednotlivých zájemců dokáže Helena poradit s vyvážením běžné diety, jídelníček ale pomůže sestavit i zákazníkům dodržujícím různá stravovací omezení.

Kromě osvědčeného poradenství jistě přijde vhod i profesionální líčení anebo zdobení a úprava nehtů s Art Nails. Pro tu správnou jarní atmosféru, kterou si můžete odnést i domů, navštivte určitě i květinový workshop a ochutnejte lahodné jarní limonády.

Na výše vyjmenované akce se můžete rezervovat přímo na místě u hostesek a jsou zdarma pro členy věrnostního programu.

Pro ty, kteří svůj šatník na jaře obmění za nové kousky a chtějí své staré oblečení dát „do oběhu“, bude připravený na Central Plaza speciální kontejner od společnosti POTEX. Recyklujme společně textil a dejme mu druhou šanci.