Šuškanda a šeptanda a Musím všechno oddřít sama? | Divadelní spolek Proměna

Dvě komediální aktovky Divadelní spolek Proměna hraje od roku 2003 a je jedno z mála a rozhodně nejdéle působící vpravdě seniorské divadlo v České republice.

Šuškanda a šeptanda získala na přehlídce aktovek v Bystřici u Benešova v roce 2018 Cenu za životní optimismus, který přechází přes rampu.

Růža a Fanča mají svojí práci opravdu rády. Těší se do práce, mají tam čisto a mají svoje zákaznice. Jejich profesní život „hajzlbáby“ probíhá v klidu a radosti. Občas do jejich zajetých pořádků vstoupí nečekaná návštěva, např. deratizér Olda, a to přesto, že tam mají čisto. Ovšem teprve ve chvíli, kdy se do vybroušené každodennosti zamíchá zástupkyně vedoucí, přestává pracovní pohoda. Ani tak nepodléhají děvčata panice. V těžké chvilce se Fanča obrací k moudrosti své babičky - „Překážky mě nemůžou zničit, každá překážka podlehne pevnému předsevzetí“.

Hrají: Libuška Kotoučková Víťa Kotýnková Helena Dvornická Jarmila Šejnohová Marie Syrová Ivana Kášová Vladimír Vrbka Vladislav Píša, režie: Helena Kubů, scénář: Lexa Guha, Vladislav Burda, hudba: Jana Stromská, výtvarná spolupráce: Adéla Součková.

Musím všechno oddřít sama? Úsměvná hříčka na stále aktuální téma partnerské dělby práce v domácnosti.

Hrají: Jiřina Nováková a Jindřich Jabornický, režie: Helena Kubů, scénář: Jaroslav Štraus.