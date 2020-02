Oldřich Kulhánek / Ecce homo

Galerie Moderna připravila výstavu malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a pedagoga Oldřicha Kulhánka (1940–2013), jenž by se 26.2. 2020 dožil 80 let, jednoho z našich největších grafiků, jehož dílo je typické zaujetím pro figuru, zaujetím, jenž se stává odrazem stavu duše. Tvorbu posledních padesáti let představí více jak 80 grafických listů a kreseb.

Oldřich Kulhánek Český výtvarník, proslul především vytvořením grafické podoby současných českých bankovek.