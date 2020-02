Podívejte se na skate battly nebo se jich rovnou zúčastněte. Budou i DJs a výstava fotek.

Koncept skate závodu Game of S.K.A.T.E netřeba dlouze představovat, každý skejťák si pod tímto pojmem představí všechny možné i nemožné tricky. Nejdůležitější je tricky dát na zemi a bezchybně zopakovat ty, které protihráč zadá. Jedině tak lze odvrátit úder! V battlech často dojde na nelítostné souboje, vypjatou nervozitu, zaváhání a napětí do posledního tricku. Čeká vás také soutěž o nejlepší trick na zemi Best FLAT Trick. Dorazte v sobotu 7. března 2020 na Plechárnu a o zábavu máte postaráno. Mimo jiné zde uvidíte výstavu fotografií, zapaříte na Djs, osvěžíte se u Excelent beerpoint atakdále.

Program:



Trénink – 14:00 – 15:00

Registrace – 15:00 – 16:00

Start battlů – 16:00 – 18:00

Final battle – 18:30 – 19:00

Best flat trick – 19:00 – 20:00

Výstava + DJ 14:00 – 21:00

Vstupné zdarma, startovné 50 Kč.