Mgła, Diocletian, Mord'a'stigmata, Martwa Aura ad. v Praze

Dvě spojená turné pražským fanouškům nabídnou polskou disciplínu i novozélandský chaos. Pro polské blackmetalisty MGŁA, jejichž hvězda již dávno opustila zamglené bažiny undergroundu, je pro jejich důraz na výrazné kytarové melodie důležitý čistý zvuk. Bez něj by od sebe nebyly všechny instrumenty rozeznatelné. To prostor pražské Akropolis nabídne bez pochyb. A i když MGŁA nehrají žádný extrém a skladby jsou spíše poslechové, přesto jsou naživo velmi chytlavé a silné.

Přesným opakem bude novozélandská war death/black pohroma DIOCLETIAN, jejichž turné jsme s turné MGLY příležitostně spojili. Chaotické tornádo oddané hudebním násilnostem ne nepodobným Blasphemy, Revenge či snad Teitanblood, tedy zvířecí zvuk i přednes, morbidní riffy a kostilámající klepanice.

Kvartet z Krakova s sebou na turné má další dvě polské kapely. Osvěžujícími zajisté budou MORD'A'STIGMATA, jejichž pojetí avant-garde blacku neznamená jen rozlámanost a skřípání, ale tajemnou a temnou post-atmosféru, zapojení ruchů i elektroniky, aniž by jakkoli vymizel black „vibe“. Od podivností pryč, pohřební tématikou jsou fascinovaní blackmetalisti MARTWA AURA. Kvintet z Poznani adoruje melodie, a byť je jejich projev syrový, stále je kultivovaný. Do pětice ještě doprovod Diocletian. Žánrově spříznění Kanaďani RITES OF THY DEGRINGOLADE brousí ohněm vypálené black/death čepele a sídlí u Nuclear War Now! Productions, čili další slova jsou už zbytečná… zhouba!