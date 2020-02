CANN v Praze

R’n’B zpěvák z Hradce Králové, skrývající se pod názvem Cann, dorazí do Cargo Gallery s živou kapelou. Celá show je připravená speciálně pro tento koncert. Uskuteční se 5. 6. 2020.

Vymýšlel jsem tady několik výmluv, ale nešlo mi to dopsat. Je pro mě těžké lhát, a zároveň i psát narovinu. Přesto to zkusím. Měl jsem jako CANN 3 koncerty. Vyprodali jsme Hradec. Sh*t. Tohle jsem si přál. Byl to úspěch. Čekal jsem, že budu mít radost. Během koncertu jsem už věděl, že to není dobré. Lidi zpívají, baví se a já se cítím hrozně. Po koncertě jsem zůstal do posledního člověka. Odcházel jsem přitom s pocitem, že už nechci koncertovat.

Nerozuměl jsem sám sobě. Dal jsem tomu další šanci. Hradec, workshop, místnost narvaná lidma. Fans skvělý, přitom pro mě pocitově horší než předchozí koncert. Tentokrát už jsem to asi nedokázal skrývat. Druhý den na mě před nádražím čekala Niki a Kristy. Nakoupily mi plnou tašku mých oblíbených věcí a chtěly vědět, co se děje. Řekl jsem jim, že už nechci koncertovat. Lidi se mnou zpívají moje texty, fotí se, a přitom já se cítím shi*ty. Slíbil jsem ještě 2 koncerty. Praha KFC a 24.10. Rychnov. Rozhodl jsem se je nerušit. V Praze to byl nejsilnější zážitek ever. Když dav zpíval “řídím se srdcem” měl jsem slzy v očích a říkal si “tohle sis vždycky přál.”

Splnili jste mi vše. Řešil jsem s psycholožkou, proč se po koncertech cítím takhle, přitom KFC dopadlo ok. Došli jsem k tomu, že od vlastních akcí mám unreal očekávání. Vysílám každý den v rádiu, Óčko, máme firmu na AJ pořady, bla bla bla. V Praze jsem 9/11 sliboval full house, velkou show, tanečníky. Jak to hrotím sám, v tuhle chvíli vím, že to nebude takové. Je mi jasný, že si řeknete “koho to zajímá, mám lístky, tak to bude menší atd.”

Odehrál jsem takhle oba koncerty v HK a dostalo mě to někam, kde už nikdy nechci být. Chtěl bych vás poprosit o čas. Rozhodl jsem se, spojit s agenturou Wisemusic. Odteď mi pomůžou s fungováním jako CANN. Nechci vám kecat o technických potížích a podobný blbostech. Narovinu říkám, že tohle je věc, na kterou nejsem hrdý, ale poprvé za celou hudební kariéru bych chtěl odstup a udělat to líp . Koncert v Praze bude 5.6. Komu se termín nehodí, koupené lístky jde vrátit. Pokud se rozhodnete dorazit, pojali jsme to jako summer party, dorazí hosti, full kapela a ti co mají už vstupenku dostanou dárek, jako moje poděkování.