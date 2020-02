321jedem! s Jiřím Lábusem

Nikola Orozovič si tentokrát do své improvizační talk show 321jedem! pozval herce Jiřího Lábuse. Diváci se tak mohou těšit na nečekané a hravé situaci, v jakých oblíbeného českého herce ještě neviděli. V originálním formátu, který propojuje talk show a divadelní improvizaci, vystoupí opět také členové skupiny Just!Impro.

Originální a u nás jedinečný formát impro talkshow staví hosta do nečekaných a hravých situací, v jakých ho jinde neuvidíte. Rozhovor se střídavě mění v improvizovanou scénku, historku nebo píseň v podání moderátora Nikoly Orozoviče a dalších členů skupiny Just!Impro.

Autorem konceptu je právě Orozovič, který se improvizaci věnuje více než patnáct let od chvíle, kdy se stal hráčem České improvizační ligy. Později začal zápasy sám organizovat a následně dal vzniknout formátu improshow a skupině Just!Impro, s níž již sedmým rokem účinkuje ve Švandově divadle. Jako lektor pravidelně vede workshopy a semináře o improvizaci nejen pro herce, ale i ve firemních sférách. Má za sebou také filmové zkušenosti jak před kamerou, tak i za kamerou jako produkční či asistent režie. Věnuje se také loutkovému divadlu.

V roce 2016 vymyslel formát impro talk show a začal jej od ledna 2017 pravidelně uskutečňovat pod názvem 321jedem! nejdříve v divadle Royal a později v Malostranské besedě. Mezi hosty se objevili například herečky Eva Holubová, Ivana Chýlková, zpěvačka Eva Burešová, kouzelníci Ondřej Pšenička a Richard Nedvěd, kardiochirurg Petr Neužil, cestovatel Dan Přibáň, reportér Miroslav Karas nebo generál Andor Šándor. Naposled to byla na začátku února herečka Iva Janžurová.

„Vždy si pozvu nějakého zajímavého hosta, se kterým se já a mí kolegové z Just!Impro bavíme a z jeho odpovědí si bereme témata na naše improvizované scény. Poté pokládáme další otázku a hrajeme další scénu a tak to je celé představení. Někdy také hosta lehce do improvizace zapojíme, nebo pokud třeba má co divákům předvést, tak zapojíme i jeho vlastní výstup,“ popisuje formát Nikola Orozovič.

Dalším hostem bude 16. března herec Jiří Lábus. „Vždycky mě zajímá, když si můžu zkusit nějakou novou disciplínu, když je to představení pro mě zase něčím úplně novým a poznám nové lidi. Navíc formát talkshow je mi blízký, věnuji se mu už dlouho a do dneška. Improvizaci se taky věnuji pravidelně díky Rodince, která se vysílá každý týden,“ vysvětluje Jiří Lábus, proč přijal pozvání do 321jedem!.

„Právě Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem ukázali jako první sílu improvizace. Takže jsem nadšený, že přijal moje pozvání, a rozhodně ho plánuji zapojit do našich improvizací víc než kohokoliv jiného,“ těší se na svého březnového hosta Orozovič.

321jedem!

16. března 2020, 19:00, Malostranská beseda

Moderátor: Nikola Orozovič

Host: Jiří Lábus

Dále účinkují: členové Just!Impro Jana Pokorná a Martin Vasquez

Hudební doprovod: Václav Tobrman

