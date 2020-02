Ester Kočičková a Moody Cat Band

Vážení přátelé zvláštní hudby, dovolte mi, abych Vás pozvala na Nekorektní písňovou show o bohu, lásce a smrti! Má letitá přítelkyně a zároveň svérázný polyester tuzemské kulturní scény se Vám tentokrát představí jako opět nekompromisní textařka, i jako pohříchu rockově kompromisní, ale nakonec ještě snad biologicky udržitelná zpěvačka…

Ve zhruba dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní hudební férii typu „Second Hand Cover“ zazní ty nejznámější i nejvlezlejší světové hity: Od výběru z jazzových standardů, přes dílčí exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney M. a dalších megahvězd, až po něžné i režné balady ze zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas. Tento žánrový chaos však Kočičková v rámci představení, světe, div se, spojí do naprosto logického celku, ať už odlehčenými komentáři, žvásty, kydy a vysvětlivkami, nebo samotnými písňovými texty ve zvukomalebné češtině, které svým oblíbeným skladbám ušila na míru, protože, jak říká, si o to samy říkaly(!) (…Někdy psala originálu po srsti, jindy naopak hodně proti ní, a často je to všechno o něčem úplně jiném, ovšem vždy vlastně zase jen o bohu, lásce a smrti, což mi konvenuje; pozn. aut.;).

Netradiční až překvapivá je zpravidla i hudební podoba jednotlivých písní, a to díky brilantnímu a esteticky úhlednému doprovodnému triu Moody Cat Band, hrajícímu ve složení: Petr Zatloukal (akustická kytara, zpěv), Přemysl Matějovic (basová kytara) a Petr Kamiš (bicí a perkuse). Jazzoví a další žánroví puristé budou možná z nových aranžmá zaskočeni, ale normální, vstřícné publikum si na podmanivé rytmy třeba i rádo v židlích zatančí…