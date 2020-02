Kombinace kapely ShizzleOrchestra a Hello Marcel bude zaručeně největší tancovačkou začínajícího tisíciletí!

ShizzleOrchestra je desetičlenná kapela kombinující rap s živou kapelou. Ve své tvorbě kombinují klasickou harmonii s balkánskou dechovkou a jazzem. Texty této kapely jsou o všem dobrém i špatném, co se v životě děje. O temnotě i krásách světa kolem nás. To vše za doprovodu dynamické orchestry, jejíž rytmy zpravidla roztancují každého, kdo na koncert přijde.

Texty dua Hello Marcel jsou suché i hluboké, hudba úderná i jemná a to vše protíná elektricky přesná rytmika. Na koncertech Hello Marcel se hodně tančí a zpívá - jako za starých časů. Tak pojď si ještě trsnout naposled.