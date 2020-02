Bubeník Will Shepler (ex Agnostic Front, Madball), kytarista/zpěvák Scott Roberts (ex Biohazard, The Spudmonsters, Bloodclot) a basák Sick Of It All Craig Setari (ex Agnostic Front) chtěli zkusit něco trochu jinak. V pekelným hmoždíři nadrtili to nejlepší z hard core punku, oi! a rock´n´rollu v jednu hodně peprnou směs. A spustili lavinu. Ryzí Street Rock´n´Roll jako kráva!