Šestý díl nejlepšího punk seriálu, co se nám na Sedmičce kdy podařil. The Vibrators se vrací na místo činu, jen to nebude v chladném lednu, ale až začátkem března. Jinak bude scénář na chlup stejný. Trio Eddie, Pete a Darrell nám naloží na hrby náklad originálního britského punk rocku, který sypou z rukávů od roku 1976!

Melodie jako víno, show na maximum, hitovky jak na běžícím páse. Dostaneme to, co chceme, a my to přeci hodně chceme. 44 let vyzrávající rock´n´roll, made in London. Jako speciální host zahraje legendární česká punková kapela z Bíliny, Teplic a Prahy. V letech devadesátých kapela s The Vibrators zde v Čechách koncertně vícekrát propojená. Svoje přísný street punkový riffy řežou do kytar už od roku 1987 a rozhodně nemají v plánu zpomalit. Scary Clown show zaručena.