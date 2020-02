For boat: veletrh lodí a vodních sportů

Stalo se už tradicí, že začátek jara patří v Letňanech lodím a karavanům. Čtvrtý ročník výstavy lodí a vodních sportů se nezadržitelně blíží. Návštěvníci se mohou těšit na dvě haly nabité loděmi, čluny, vodními skútry, jachtami či plachetnicemi, ale i na obří bazén s lákavým doprovodným programem. To vše spolu s výstavou FOR CARAVAN od 13. do 15. března 2020 ve výstavním areálu PVA EXPO PRAHA.

Na veletrhu se i v roce 2020 představí prověření vystavovatelé, kteří ukážou nablýskané lodě, čluny i jachty. Za zmínku stojí Česká lodní doprava, Wavy Boats, Aventura points, Honda Marine, Marine, Marina Dock, Auta lodě Bobek, RAL vodní skútry a další. Vybírat ale můžete i v bazaru lodí, kde budou k vidění i ke koupi zánovní kousky.

Otevírací doba

13. 3. 2020 | 10.00–18.00

14. 3. 2020 | 10.00–18.00

15. 3. 2020 | 10.00–17.00