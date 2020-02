Prague Big Band

Charizmatický dirigent, skladatel a kalvírista Milan Svoboda, před více jak 40 lety, založil první jazz band během studií na Pražské konzervatoři. Během krátké chvíle se tento Big Band ocitl v nejvyšší hudební příčce tuzemských, ale i zahraničních orchestrů. Inspirací pro Pražský Big Band se stala jazzová sekupení Dona Ellise, Buddyho Riche a také Thada Jonese.

Během první dekády si s Big Bandem zahráli osobnosti jako je Michael Kocáb, Zděnek Šedivý a nebo Ondřej Soukup. Celá 80. léta znamenala pro Pražský Big Band období slávy. Psalo se o něm v zahraničích hudebních magazínech ( např. : v Down Beatu) a vydala se gramofonová alba – Poste Restante či Podobizna.

V první polovině 90. let 20. století došlo k patrným změnám v obsazení orchestru. Milan Svoboda se rozhodl obsadit 13 muzikantů, kteří vystupovali jako Nový Pražský Big Band. Během těchto let působil v bandu Emil Vilkický nebo Mirka Křivánková.

Od roku 1984 strávil Milan Svoboda skoro necelý rok v USA. Na Berklee College of Music se jako stipendista seznámil s předními jazzovými umělci - Herbem Pomeroyem a Philem Wilsonem.

Ke konci 90. let, kdy Milan Svoboda se vrátil z USA do ve své rodné země, nastoupila do Pražského Big Bandu nová krev. Ta se také bravůrně projevila v roce 1988 na mezinárodním festivalu v Karlových Varech a poté v Dortmundu na festivalech big bandů, odkud si odvezli cenu za první místo.

Pražský Big Band vystupuje jako orchestr v hudebním obsazení: 4 trubky, 5 saxofonů, 4 trombony a rytmika.