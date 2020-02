Ephemerals - Cosmic Jazz / Futuristic Soul

Soulové kořeny Ephemerals prorůstají do experimentálního jazzu, hiphopových beatů, ale i spirituální meditativnosti. Ephemerals debutovali v roce 2014 s deskou Nothing is Easy, která zabodovala v nejednom žebříčku, jejich skladbu You Made Us Change remixoval populární francouzský producent a DJ Kungs, který píseň dostal do hitparád nejen britského BBC Radio 1. Veleúspěšný debut následovalo temné album Chasin’ Ghosts (2015) popisující pocity nihilismu, zmaru i sebevražedné tendence. Třetí deska Egg Tooth (2017) se dotýká témat převtělování a znovuzrození.

V lednu tohoto roku vyšla nejnovější deska The Third Eye, která je pomyslným pokračovatelem předchozího alba. Také přesahuje žánrové zařazení k soulu a stává se hudebním rituálem inspirovaným jazzem, psychedelií, a v neposlední řadě transgenderovou proměnou Hillman Mondegreen, který promlouvá k posluchačům po celém světe univerzálním jazykem. Hudební podstata Ephemerals a jejich vývoj se vymyká žánrům i tradičním hudebním schématům. Spíše než soulovou kapelu lze Ephemerals vnímat jako nadžánrový kolektiv, jehož jádro tvoří Hillman Mondegreen a zpěvák Wolfgang Valbrun.