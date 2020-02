Karel Čapek - Pohádka ptačí

Hrajeme v centru Prahy, Vladislavova 22 v divadle Troníček. Krásná pohádka od Karla Čapka. O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla ČapkaVhodné pro děti od 3 let. Rezervace na stránkách divadla Troníček.