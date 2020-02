Teoretik designu a architektury, kurátor, novinář a především neúnavný cestovatel za architekturou 20. století Adam Štěch připravil ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování (CAMP) speciální trojdílný cyklus přednášek Atlas modernismu. Návštěvníky během něj vezme do kolébky evropského modernismu – Itálie, ale i do Austrálie, Uruguaye a Argentiny. Přednášky začínají 26. 2. 2020 a jejich pomyslným vyvrcholením se stane křest vůbec první Štěchovy samostatné autorské knihy mapující 14 let cestování za skrytými poklady modernismu v architektuře po celém světě.

Adam Štěch během cyklu Atlas modernismu představí návštěvníkům CAMPu nejen hvězdná jména světové architektury, ale i stavby mírně pozapomenuté či dříve nedoceněné. První únorová přednáška seznámí diváky s méně známými příklady modernismu třicátých až padesátých let v Itálii, druhá, březnová, se zaměří na proměnu modernismu v Austrálii, kam utekli mnozí talentovaní evropští architekti před druhou světovou válkou. Poslední dubnová přednáška pak pozve návštěvníky do Argentiny a Uruguaye na exotické variace modernistické architektury.

Seznam všech přednášek:

26/2/2020 Kořeny modernismu: Itálie

19/3/2020 Transformace modernismu: Austrálie

duben 2020 Tajemství modernismu: Uruguay a Argentina + křest publikace Modern Architecture and Interiors