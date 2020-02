Deathstars v Praze

Švédská industrial metalová kapela DEATHSTARS se na delší dobu odmlčela. Ovšem v loňském roce oslavili návrat kytaristy Cat Casina do kapely a cestu do povědomí fanoušků začali hledat svými nezapomenutelnými show na festivalech jako Wacken, Graspop či náš, Masters of Rock! Ano, smrtící glam rocková senzace DEATHSTARS je zpět! Vrací se po dlouhých čtyřech letech a už se nemůže dočkat, až vás znovu zasáhne svými zbrusu novými kousky!

Kapela v současné době dokončuje práce na svém novém albu, následníkovi zatím poslední desky „The Perfect Cult“ (2014), které by se mělo objevit co nevidět!