Joachim Elzmann / Pralinky

Joachim Elzmann (*1953) se narodil ve Freiburgu / Breisgau. V letech 1974–1978 studoval na Akademii umění v Karlsruhe a v Brauns­chweigu. Nyní žije a pracuje v Berlíně. V jeho díle pozorujeme bohatství technik a materiálů, které spojuje do jednoduchých geometrických motivů, do nichž vkládá jednoduché útvary z lepenek i smirkového plátna. Autor patří k postmoderní generaci umělců, která se inspiruje klasickou modernou, a to především Bauhausem.