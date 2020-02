Moře klidu

Inscenaci jsme připravili v rámci 50. výročí prvního přistání člověka na Měsíci.

Měsíc je kolem Země v neustálém pohybu.

Na Měsíci zůstala původní kůra, kdežto na Zemi se přeměnila v magma.

Měsíc dosahuje 4,5 miliardy roků, zato Grónské horniny mají 3,9 miliardy let.

Měsíc je bez života.

Měsíc se od Země pozvolna vzdaluje.

Den na Zemi se prodlužuje o několik milisekund za století.

Mezi první lidskou stopou v popelu a prvním krokem do měsíčního prachu uplynulo 3 600 000 let. A mezitím se odehrály dějiny lidstva.

Autorská inscenace 4. ročníku KALD vycházející z odvěké fascinace jedinou přirozenou družicí Země, touhou překročit hranice pozemskosti a událostí, jež se stala symbolem dramatického technologického progresu, sebevědomým politickým gestem i globálně sdílenou fantazií.