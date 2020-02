Homo zabijens: konec lovců mamutů

Nenech umřít oheň! Najdi jídlo pro malou a pro starého! Přines dar velké Oa! Houpej!

Hřej se s ostatními! Najdi toho, který zmizel! Asi před třiceti tisíci lety zbývalo ještě na naší planetě pár posledních zástupců člověka neandertálského. Jedna neandertálská tlupa, možná poslední, se setkává s novým, neznámým druhem člověka, s homo sapiens sapiens, s člověkem, který říká sám sobě ‚rozumný‘, s člověkem, jako jsme my.

Co je silnější? Úžas nebo strach z neznámého? Touha poznávat nebo pud ničit to, co nás může ohrozit? „Dnes je jako včera i zítra.“ Žijeme s mobily a internetem, letěli jsme na Měsíc. Ale můžeme říct, že už jsme civilizovaní lidé?

Na motivy románu Dědicové Williama Goldinga, držitele Nobelovy ceny za literaturu.

